Review
Published on 31 Jul 2026
Advances in Vitamin D encapsulation: from lipid formulations to polymeric nanoparticles
in Colloids and Emulsions
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Published on 31 Jul 2026
in Colloids and Emulsions
Mini Review
Accepted on 23 Jul 2026
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Mini Review
Published on 24 Mar 2026
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Published on 06 Feb 2024
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Published on 18 Dec 2023
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Published on 30 Nov 2023
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Published on 14 Sep 2023
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Published on 08 Sep 2023
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Published on 25 Apr 2023
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Published on 17 Mar 2023
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Published on 10 Mar 2023
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Published on 04 Jan 2023
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Published on 07 Dec 2022
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Published on 10 Nov 2022
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Published on 24 Aug 2022
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Published on 06 Jun 2022
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Published on 24 May 2022
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Published on 21 Jan 2022
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