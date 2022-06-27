kay saalwächter
Institute of Physics, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg
Halle (Saale), Germany
Specialty Chief Editor
Polymers
AV Inc.
Dayton, United States
Associate Editor
Polymers
University of Patras
Patras, Greece
Associate Editor
Polymers
Department of Chemical Sciences, Polytechnic and Basic Sciences School, University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Polymers
National Tsing Hua University
Hsinchu City, Taiwan
Associate Editor
Polymers
Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal
Bhopal, India
Associate Editor
Polymers
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Polymers
Hindustan College of Science and Technology
Mathura, India
Associate Editor
Polymers
UMR5221 Laboratoire Charles Coulomb (L2C)
Montpellier, France
Associate Editor
Polymers
Department of Chemistry, SUNY College of Environmental Science and Forestry
Syracuse, United States
Associate Editor
Polymers
Stony Brook University
Stony Brook, United States
Associate Editor
Polymers
Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica, Università del Piemonte Orientale
Alessandria, Italy
Associate Editor
Polymers
Nestlé Research Center
Lausanne, Switzerland
Associate Editor
Polymers
Institute of Polymer Science and Technology, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Polymers
American Association of Retired Persons
Washington D.C., United States
Associate Editor
Polymers
University of Brasília, Institute of Chemistry
Brasília, Brazil
Associate Editor
Polymers