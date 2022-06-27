Submission open
FAIR² Data Articles in Soft Matter: From Granular Systems to Complex Fluids and Interfaces
- Lou Kondic
- Tommy Nylander
- 597 views
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed