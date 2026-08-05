Original Research
Published on 05 Aug 2026
Between sustainability and economic growth: links between environmental protection, energy consumption, and digitalisation, and macroeconomic indicators in EU countries
in Circular Economy
- 296 views
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Circular Economy
Systematic Review
Accepted on 21 Jul 2026
in Circular Economy
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Circular Economy
Original Research
Accepted on 13 Jul 2026
in Circular Economy
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Circular Economy
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Circular Economy
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Circular Economy
Perspective
Accepted on 26 Jun 2026
in Circular Economy
Original Research
Accepted on 22 Jun 2026
in Circular Economy
Review
Published on 08 Jun 2026
in Circular Economy
Original Research
Published on 25 May 2026
in Circular Economy
Opinion
Published on 14 May 2026
in Circular Economy
Original Research
Published on 14 May 2026
in Circular Economy
Editorial
Published on 12 May 2026
in Circular Economy
Original Research
Published on 07 May 2026
in Circular Economy
Original Research
Published on 22 Apr 2026
in Circular Economy
Perspective
Published on 22 Apr 2026
in Circular Economy
Original Research
Published on 02 Apr 2026
in Circular Economy
Editorial
Published on 01 Apr 2026
in Circular Economy
Original Research
Published on 26 Mar 2026
in Circular Economy
Systematic Review
Published on 17 Mar 2026
in Circular Economy
Systematic Review
Published on 03 Mar 2026
in Circular Economy
Original Research
Published on 25 Feb 2026
in Circular Economy
Original Research
Published on 26 Jan 2026
in Circular Economy