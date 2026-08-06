Original Research
Published on 06 Aug 2026
Ecological network resilience under random and targeted disturbances: spatiotemporal dynamics and optimization in the Medjerda watershed
in Resilience
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Original Research
Published on 06 Aug 2026
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Original Research
Published on 05 Aug 2026
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Published on 31 Jul 2026
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Review
Accepted on 30 Jul 2026
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Published on 24 Jul 2026
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Published on 17 Jul 2026
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Accepted on 06 Jul 2026
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Published on 29 May 2026
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Published on 14 May 2026
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Published on 04 May 2026
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Published on 22 Apr 2026
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Published on 15 Apr 2026
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Published on 09 Apr 2026
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Published on 02 Apr 2026
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Published on 31 Mar 2026
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Published on 30 Mar 2026
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Published on 26 Mar 2026
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Published on 13 Mar 2026
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