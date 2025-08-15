Original Research
Published on 15 Aug 2025
Phy-ChemNODE: an end-to-end physics-constrained autoencoder-NeuralODE framework for learning stiff chemical kinetics of hydrocarbon fuels
in Heat Engines
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Original Research
Published on 15 Aug 2025
in Heat Engines
Original Research
Published on 02 Apr 2025
in Heat Engines
Original Research
Published on 10 Feb 2025
in Heat Engines
Specialty Grand Challenge
Published on 24 Oct 2023
in Heat Engines
Original Research
Published on 18 Oct 2023
in Heat Engines
Original Research
Published on 17 Jan 2023
in Heat Engines
Editorial
Published on 10 Jan 2023
in Heat Engines
Original Research
Published on 26 Oct 2022
in Heat Engines
Review
Published on 12 Sep 2022
in Heat Engines
Original Research
Published on 05 Aug 2022
in Heat Engines
Original Research
Published on 12 Jul 2022
in Heat Engines
Original Research
Published on 23 Jun 2022
in Heat Engines
Original Research
Published on 10 May 2022
in Heat Engines
Original Research
Published on 05 May 2022
in Heat Engines