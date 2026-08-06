Case Report
Published on 06 Aug 2026
Case Report: acute and long-term effects of a massive beta-mercaptoethanol inhalation
in Occupational Toxicology
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Case Report
Published on 06 Aug 2026
in Occupational Toxicology
Original Research
Published on 23 Jul 2026
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Systematic Review
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Case Report
Published on 19 Mar 2026
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