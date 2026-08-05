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Original Research

Published on 19 Jun 2026

Protective effects of Graptophyllum pictum extract and its impact on the regulation of inflammatory mediators and short-chain fatty acids in experimental models: a multi-parameter comparative study

in Comparative and Clinical Medicine

  • Sigit Adi Prasetyo
  • Endang Sri Lestari
  • Ignatius Riwanto
  • Bernardus Parish Budiono
  • Agung Aji Prasetyo
  • Bernardus Widodo Subagio
  • Rinaldi Hartanto
  • Hendry Lie
  • Kenny Wijaya Sutanto
Frontiers in Veterinary Science
doi 10.3389/fvets.2026.1779196
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