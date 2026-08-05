Frontiers in Veterinary Science

Review
Accepted on 05 Aug 2026
Alopecia Management from a Comparative Perspective: Pharmacological and Pharmaceutical Insights in Humans, Dogs, and Cats
in Comparative and Clinical Medicine
Review
Accepted on 05 Aug 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Comparative and Clinical Medicine
General Commentary
Published on 29 Jul 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Accepted on 23 Jul 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Accepted on 17 Jul 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Accepted on 17 Jul 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Published on 14 Jul 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Review
Published on 08 Jul 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Review
Published on 02 Jul 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Review
Published on 19 Jun 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Comparative and Clinical Medicine
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Comparative and Clinical Medicine