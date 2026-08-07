 Skip to main content
Type at least 3 characters

172 articles

articles

Original Research

Published on 23 Jun 2026

Biphasic tissue expression of cfa-miR-409-3p and cfa-miR-4270 during malignant transformation in canine mammary tumors: an exploratory study

in Oncology in Veterinary Medicine

  • Luíz Guilherme Dércore Benevenuto
  • Zara Alves Lacerda
  • Reiner Silveira de Moraes
  • Patricia de Faria Lainetti
  • Ana Giulia Gabriel da Rocha Cesario
  • Alexandre Matheus Baesso Cavalca
  • Renee Laufer Amorim
  • Carlos Eduardo Fonseca-Alves
Frontiers in Veterinary Science
doi 10.3389/fvets.2026.1861662
  • 856 views

Original Research

Published on 02 Jun 2026

Systemic redox imbalance correlates with clinical aggressiveness and poor prognosis in canine inflammatory mammary carcinoma

in Oncology in Veterinary Medicine

  • Thanielle Novaes Fontes
  • Anna Hielm-Björkman
  • Carlos Humberto da Costa Vieira-Filho
  • Vitor de Moraes Pina de Carvalho
  • Laís Pereira Silva
  • Viviane Abreu Pedreira de Oliveira
  • Gisele André Baptista Canuto
  • Hanna Carvalho de Sá
  • Fernanda Barthelson Carvalho de Moura
  • Stella Maria Barrouin-Melo
Frontiers in Veterinary Science
doi 10.3389/fvets.2026.1847143
  • 1,005 views