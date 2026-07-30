Original Research
Published on 30 Jul 2026
Dogs and cats with acute-on-chronic kidney disease have worse outcomes than those with acute kidney injury following renal replacement therapy
in Veterinary Emergency and Critical Care Medicine
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Published on 30 Jul 2026
in Veterinary Emergency and Critical Care Medicine
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Accepted on 28 Jul 2026
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Published on 20 Feb 2026
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