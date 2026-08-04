Editorial
Published on 04 Aug 2026
Editorial: Transforming veterinary medicine: digital tools and AI as path to sustainable animal care
in Zoological Medicine
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Editorial
Published on 04 Aug 2026
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Original Research
Published on 30 Jul 2026
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Accepted on 29 Jul 2026
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Brief Research Report
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Case Report
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Published on 06 Mar 2026
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Published on 26 Feb 2026
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Published on 24 Feb 2026
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Published on 13 Feb 2026
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Published on 05 Feb 2026
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Editorial
Published on 27 Jan 2026
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Published on 26 Jan 2026
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Published on 23 Jan 2026
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