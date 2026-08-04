Original Research
Published on 04 Aug 2026
Biologically activated biochars enhance soil chemical–biological functioning and Lolium perenne yield in contrasting soils
in Field Water Management
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Original Research
Published on 04 Aug 2026
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Review
Accepted on 30 Jun 2026
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Published on 17 Jun 2026
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Accepted on 30 May 2026
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Published on 22 May 2026
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Published on 14 May 2026
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Published on 30 Apr 2026
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Published on 15 Apr 2026
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Published on 07 Apr 2026
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Correction
Published on 27 Mar 2026
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Published on 23 Mar 2026
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Published on 23 Mar 2026
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Original Research
Published on 13 Mar 2026
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Review
Published on 05 Mar 2026
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Published on 12 Feb 2026
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Published on 11 Feb 2026
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Published on 06 Feb 2026
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Published on 04 Feb 2026
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Published on 19 Jan 2026
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Published on 14 Jan 2026
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Published on 12 Jan 2026
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Published on 06 Jan 2026
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Published on 17 Nov 2025
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Published on 14 Nov 2025
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