serge cosnier
UMR5250 Département de Chimie Moléculaire (DCM)
Grenoble, France
Specialty Chief Editor
Analytical Chemistry
Montreal University
Montreal, Canada
Associate Editor
Analytical Chemistry
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Analytical Chemistry
Altria Client Services, LLC
Richmond, VA, United States
Associate Editor
Analytical Chemistry
University of Nevada, Reno
Reno, United States
Associate Editor
Analytical Chemistry
Shanxi University
Taiyuan, China
Associate Editor
Analytical Chemistry
National Institute of Health (ISS)
Rome, Italy
Associate Editor
Analytical Chemistry
University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Analytical Chemistry
Department of Chemistry, School of Nature Sciences, University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Analytical Chemistry
University of Bucharest
Bucharest, Romania
Associate Editor
Analytical Chemistry
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Analytical Chemistry
Indian Institute of Technology Gandhinagar
Gandhinagar, India
Associate Editor
Analytical Chemistry
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Analytical Chemistry
University of Pristina
Prishtina, Albania
Associate Editor
Analytical Chemistry
Bengbu Medical College
Bengbu, China
Associate Editor
Analytical Chemistry