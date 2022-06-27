steve suib
University of Connecticut
Storrs, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Chemistry
University of Wrocław
Wrocław, Poland
Specialty Chief Editor
Chemical Physics and Physical Chemistry
Novosibirsk State University
Novosibirsk, Russia
Specialty Chief Editor
Solid State Chemistry
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Specialty Chief Editor
Inorganic Chemistry
UMR5250 Département de Chimie Moléculaire (DCM)
Grenoble, France
Specialty Chief Editor
Analytical Chemistry
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Theoretical and Computational Chemistry
Technion Israel Institute of Technology
Haifa, Israel
Specialty Chief Editor
Organometallic Chemistry
University of Kent
Canterbury, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Supramolecular Chemistry
University of Innsbruck
Innsbruck, Austria
Specialty Chief Editor
Theoretical and Computational Chemistry
Nanjing University
Nanjing, China
Specialty Chief Editor
Analytical Chemistry
The University of Sydney
Darlington, Australia
Specialty Chief Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
Montreal University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Chemical Biology
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Specialty Chief Editor
Polymer Chemistry
Tokutei Hieiri Katsudo Hojin touche NPO, Hokkaido Prefecture
Sapporo, Japan
Specialty Chief Editor
Photocatalysis and Photochemistry
Stony Brook University
Stony Brook, United States
Specialty Chief Editor
Organic Chemistry
University of Bologna
Bologna, Italy
Specialty Chief Editor
Astrochemistry