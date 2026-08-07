 Skip to main content
Type at least 3 characters

8,413 articles

articles

Original Research

Published on 05 Aug 2026

Sequential soxhlet fractionation of Cistus ladanifer L. reveals a polarity–activity gradient: GC-MS profiling, multimechanistic bioactivity, and in silico identification of antifungal and antibacterial lead compounds

in Medicinal and Pharmaceutical Chemistry

  • Bahia Abdelfattah
  • Oussama Khibech
  • Amena Mrabet
  • Jaber Maataoui
  • Amr Kchikich
  • Abdelaaty A. Shahat
  • Rashed N. Herqash
  • Joe Miantezila Basilua
  • Mohamed Bouhrim
  • Asmae El Cadi
Frontiers in Chemistry
doi 10.3389/fchem.2026.1909751
  • 286 views