cristina puzzarini
University of Bologna
Bologna, Italy
Specialty Chief Editor
Astrochemistry
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Astrochemistry
University of Maryland, College Park
College Park, United States
Associate Editor
Astrochemistry
Normal School of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Astrochemistry
University of Hull
Hull, United Kingdom
Associate Editor
Astrochemistry
Osservatorio Astrofisico di Arcetri (INAF)
Florence, Italy
Associate Editor
Astrochemistry
University of Wrocław
Wrocław, Poland
Associate Editor
Astrochemistry
Department of Ecological and Biological Sciences, University of Tuscia
Viterbo, Italy
Associate Editor
Astrochemistry
Giacomo Ciamician Department of Chemistry, University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Astrochemistry
Normal School of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Astrochemistry
Department of Ecological and Biological Sciences, University of Tuscia
Viterbo, Italy
Associate Editor
Astrochemistry
Catalan Institution for Research and Advanced Studies (ICREA)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Astrochemistry
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Astrochemistry
Center for Astrobiology, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Astrochemistry
Department of Chemistry, School of Nature Sciences, University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Astrochemistry
Institute of Molecular Biology and Pathology, Department of Biomedical Sciences, National Research Council (CNR)
Rome, Italy
Associate Editor
Astrochemistry