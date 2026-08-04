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Original Research

Published on 17 Apr 2025

In situ monitoring of ligand-to-metal energy transfer in combination with synchrotron-based X-ray diffraction methods to elucidate the synthesis mechanism and structural evolution of lanthanide complexes

in Inorganic Chemistry

  • Ban H. Al-Tayyem
  • Philipp Müscher-Polzin
  • Kanupriya Pande
  • Oleksandr Yefanov
  • Valerio Mariani
  • Anja Burkhardt
  • Henry N. Chapman
  • Christian Näther
  • Michael Braun
  • Marvin Radke
Frontiers in Chemistry
doi 10.3389/fchem.2025.1536383
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