luís d. carlos
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Specialty Chief Editor
Inorganic Chemistry
Christopher Newport University
Newport News, United States
Associate Editor
Inorganic Chemistry
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokyo University of Science
Tokyo, Japan
Associate Editor
Inorganic Chemistry
Mersin University
Mersin, Türkiye
Associate Editor
Inorganic Chemistry
University of Eastern Piedmont
Vercelli, Italy
Associate Editor
Inorganic Chemistry
Sakarya University
Sakarya, Türkiye
Associate Editor
Inorganic Chemistry
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Inorganic Chemistry
Autonomous Metropolitan University
Azcapotzalco, Mexico
Associate Editor
Inorganic Chemistry
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Inorganic Chemistry
UPR4301 Centre de biophysique moléculaire (CBM)
Orléans, France
Associate Editor
Inorganic Chemistry
University of Southern California
Los Angeles, United States
Associate Editor
Inorganic Chemistry
Department of Chemical Sciences and Technologies, University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Inorganic Chemistry
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Inorganic Chemistry
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Inorganic Chemistry
Ulsan National Institute of Science and Technology
Eonyang, Republic of Korea
Associate Editor
Inorganic Chemistry
Institute for Organic Synthesis and Photoreactivity National Research Council
Bologna, Italy
Associate Editor
Inorganic Chemistry