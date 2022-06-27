michael kassiou
The University of Sydney
Darlington, Australia
Specialty Chief Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
Putra Malaysia University
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Associate Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
Jazan University
Jizan, Saudi Arabia
Associate Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Horus University
New Damietta, Egypt
Associate Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
Department of Pharmaceutical Sciences, Irma Lerma Rangel College of Pharmacy, Texas A&M University
College Station, United States
Associate Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
Anadolu University
Eskişehir, Türkiye
Associate Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
University of Algarve
Faro, Portugal
Associate Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
Lanzhou University
Lanzhou, China
Associate Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
University of Debrecen
Debrecen, Hungary
Associate Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
Laboratoire d'Innovation Thérapeutique, CNRS, Université de Strasbourg
Illkirch, France
Associate Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
Department of Pharmacy, School of Medicine and Surgery, University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
University of Maribor
Maribor, Slovenia
Associate Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry
Department of Pharmacy, University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Medicinal and Pharmaceutical Chemistry