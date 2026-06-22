Review
Published on 22 Jun 2026
Spin-crossover in metal complex-promoted homogenous catalysis
in Organometallic Chemistry
Frontiers in Chemistry
doi 10.3389/fchem.2026.1854732
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Review
Published on 22 Jun 2026
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