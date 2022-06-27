pellegrino musto
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Specialty Chief Editor
Polymer Chemistry
Tampere University
Tampere, Finland
Associate Editor
Polymer Chemistry
Anna University
Chennai, India
Associate Editor
Polymer Chemistry
National Institute for Interdisciplinary Science and Technology (CSIR)
Thiruvananthapuram, India
Associate Editor
Polymer Chemistry
Soochow University
Suzhou, China
Associate Editor
Polymer Chemistry
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Polymer Chemistry
Department of Chemistry, School of Nature Sciences, University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Polymer Chemistry
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Polymer Chemistry
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Polymer Chemistry
Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry, Rzeszów University of Technology
Rzeszów, Poland
Associate Editor
Polymer Chemistry
Institute of Polymers, Composite and Biomaterials, Department of Chemical Sciences and Materials Technologies, National Research Council (CNR)
Pozzuoli, Italy
Associate Editor
Polymer Chemistry
Department of Pharmacy, University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Polymer Chemistry
Institute of Macromolecular Chemistry "Petru Poni"
Iași, Romania
Associate Editor
Polymer Chemistry
Anhui University
Hefei, China
Associate Editor
Polymer Chemistry
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Associate Editor
Polymer Chemistry
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Polymer Chemistry