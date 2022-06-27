Submission open
Exploring Nanoscale Self-Organization of Food Biopolymers for Functional Food Design
- Xing Li
- Yuxiang Gu
- Xingye Li
- Xiangyu Liu
- Peng Lei
- 720 views
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission closed
Submission open
Submission closed
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
Submission closed
Interactive magazine
eBook
Submission closed