Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare

Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
Real-World Outcomes of Sitagliptin and Sitagliptin/Metformin Single-Pill Combination Treatment in Diverse Type 2 Diabetes Populations (DIVERSITY Study)
in Diabetes Therapies
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Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Diabetes Therapies
Systematic Review
Published on 20 Jul 2026
in Diabetes Therapies
Correction
Published on 06 Jul 2026
in Diabetes Therapies
Editorial
Published on 30 Jun 2026
in Diabetes Therapies
Original Research
Published on 12 Jun 2026
in Diabetes Therapies
Systematic Review
Published on 20 Apr 2026
in Diabetes Therapies
Case Report
Published on 16 Apr 2026
in Diabetes Therapies
Mini Review
Published on 14 Apr 2026
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Mini Review
Published on 10 Apr 2026
in Diabetes Therapies
Original Research
Published on 04 Mar 2026
in Diabetes Therapies
Review
Published on 07 Jan 2026
in Diabetes Therapies
Original Research
Published on 16 Dec 2025
in Diabetes Therapies
Editorial
Published on 08 Dec 2025
in Diabetes Therapies
Case Report
Published on 15 Oct 2025
in Diabetes Therapies
Original Research
Published on 17 Sep 2025
in Diabetes Therapies
Systematic Review
Published on 02 Sep 2025
in Diabetes Therapies
Systematic Review
Published on 27 Aug 2025
in Diabetes Therapies
Review
Published on 10 Jul 2025
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Systematic Review
Published on 20 Jun 2025
in Diabetes Therapies
Original Research
Published on 10 Jun 2025
in Diabetes Therapies
Original Research
Published on 16 Apr 2025
in Diabetes Therapies
Review
Published on 16 Apr 2025
in Diabetes Therapies
Original Research
Published on 24 Mar 2025
in Diabetes Therapies
Opinion
Published on 09 Jan 2025
in Diabetes Therapies