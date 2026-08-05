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Case Report

Published on 15 Oct 2025

Case Report: When genetic diagnosis comes late: lessons from a DEND syndrome patient successfully transitioned to sulfonylurea

in Diabetes Therapies

  • Gabriella de Medeiros Abreu
  • Ritiele Bastos de Souza
  • Marília Chaves Bernardo
  • Jardeson Lima da Cruz Junior
  • Amanda Ferreira
  • Deborah Snaider
  • Ana Carolina Proença da Fonseca
  • Kaio Cezar Rodrigues Salum
  • Verônica Marques Zembrzuski
  • Marco Antonio Lima
Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare
doi 10.3389/fcdhc.2025.1654037
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