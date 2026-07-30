Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
Comparison of Surface Integrity, Longevity of Posterior Tooth-Colored Crowns Fabricated by Conventional, CAD/CAM, and 3D Printing Techniques
in Dental Materials
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Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Dental Materials
Case Report
Published on 30 Jul 2026
in Dental Materials
Case Report
Published on 29 Jul 2026
in Dental Materials
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Dental Materials
Systematic Review
Accepted on 23 Jul 2026
in Dental Materials
Systematic Review
Published on 22 Jul 2026
in Dental Materials
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Dental Materials
Systematic Review
Published on 14 Jul 2026
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Review
Published on 13 Jul 2026
in Dental Materials
Correction
Published on 09 Jul 2026
in Dental Materials
Systematic Review
Published on 02 Jul 2026
in Dental Materials
Systematic Review
Published on 02 Jul 2026
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Original Research
Published on 01 Jul 2026
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Case Report
Published on 29 Jun 2026
in Dental Materials
Original Research
Published on 26 Jun 2026
in Dental Materials
Review
Published on 24 Jun 2026
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Original Research
Published on 09 Jun 2026
in Dental Materials
Systematic Review
Published on 03 Jun 2026
in Dental Materials
Original Research
Published on 01 Jun 2026
in Dental Materials
Original Research
Published on 29 May 2026
in Dental Materials
Original Research
Published on 23 Apr 2026
in Dental Materials
Original Research
Published on 08 Apr 2026
in Dental Materials
Original Research
Published on 08 Apr 2026
in Dental Materials
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Published on 08 Apr 2026
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