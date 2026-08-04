Review
Published on 04 Aug 2026
Hyperglycemic microenvironment-driven periodontal tissue defects: pathogenic mechanisms and therapeutic advances
in Periodontics
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Review
Published on 04 Aug 2026
in Periodontics
Mini Review
Accepted on 29 Jul 2026
in Periodontics
Clinical Trial
Accepted on 21 Jul 2026
in Periodontics
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Periodontics
Review
Accepted on 13 Jul 2026
in Periodontics
Systematic Review
Published on 09 Jul 2026
in Periodontics
Mini Review
Accepted on 02 Jul 2026
in Periodontics
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Periodontics
Correction
Published on 25 Jun 2026
in Periodontics
Mini Review
Published on 24 Jun 2026
in Periodontics
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Periodontics
Case Report
Published on 15 Jun 2026
in Periodontics
Editorial
Published on 20 May 2026
in Periodontics
Systematic Review
Published on 14 May 2026
in Periodontics
Review
Published on 04 May 2026
in Periodontics
Mini Review
Published on 26 Mar 2026
in Periodontics
Original Research
Published on 26 Mar 2026
in Periodontics
Original Research
Published on 17 Mar 2026
in Periodontics
Mini Review
Published on 06 Mar 2026
in Periodontics
Original Research
Published on 24 Feb 2026
in Periodontics
Systematic Review
Published on 20 Feb 2026
in Periodontics
Mini Review
Published on 06 Feb 2026
in Periodontics
Systematic Review
Published on 02 Feb 2026
in Periodontics
Review
Published on 22 Jan 2026
in Periodontics