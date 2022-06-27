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Glacier Climate Interactions: Impacts, Risks, and Water Resource Challenges in a Warming World
- Kriti Mukherjee
- Atanu Bhattacharya
- Sajid Ghuffar
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