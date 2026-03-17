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Original Research

Published on 17 Dec 2025

Imaging and spectroscopy techniques applied to characterise fossilisation processes and biomineralisation

in Paleontology

  • Gabriel Ladeira Oses
  • Sabrina Larissa Belatto
  • Silvio Cesar Marqui Limeira Junior
  • Túlio Paulino dos Santos
  • Cleber Lima Rodrigues
  • Gustavo Marcondes Evangelista Martins Prado
  • Jaime Dias
  • Ismar De Souza Carvalho
  • Tiago Fiorini da Silva
  • Marcia de Almeida Rizzutto
Frontiers in Ecology and Evolution
doi 10.3389/fevo.2025.1669055
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