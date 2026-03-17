Frontiers in Ecology and Evolution

Original Research
Published on 17 Mar 2026
Heat transfer in a realistic clutch reveals a lower efficiency in incubation of oviraptorid dinosaurs than of modern birds
in Paleontology
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Published on 07 Jan 2026
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Published on 25 Aug 2023
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Published on 09 Aug 2023
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