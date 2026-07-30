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Study Protocol

Published on 12 Jun 2026

Time-restricted eating versus calorie restriction for improving biomarkers of age in adults with overweight or obesity and incipient fatty liver disease: protocol for the ENSATI randomized controlled parallel groups trial

in Endocrinology of Aging

  • José A. Celada-Guerrero
  • Laura Rubio-Gordón
  • Yolanda Jiménez-Perez
  • Lorena López-Lora
  • Andrés López-González
  • Sara Delbuono
  • Ana Huertas
  • Diego Martínez-Urbistondo
  • José Ma Ordovás
  • Víctor de la O
Frontiers in Endocrinology
doi 10.3389/fendo.2026.1849550
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