Frontiers in Endocrinology

Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
Association of Preoperative Fasting Blood Glucose With 1-Year Harris Hip Score After Hip Fracture in Older Adults: A Multicenter Retrospective Cohort Study
in Endocrinology of Aging
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Accepted on 30 Jul 2026
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Accepted on 27 Jul 2026
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Published on 24 Jul 2026
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Published on 20 Jul 2026
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Review
Accepted on 16 Jul 2026
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Published on 14 Jul 2026
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Published on 07 Jul 2026
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Published on 22 Jun 2026
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Published on 22 Jun 2026
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Published on 18 Jun 2026
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Published on 17 Jun 2026
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Published on 12 Jun 2026
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Published on 11 Jun 2026
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Published on 20 May 2026
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Published on 19 May 2026
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Published on 14 May 2026
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Published on 12 May 2026
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Published on 11 May 2026
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Published on 29 Apr 2026
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Published on 24 Apr 2026
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Published on 17 Apr 2026
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Editorial
Published on 16 Apr 2026
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Published on 07 Apr 2026
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