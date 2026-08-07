Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Evaluating the Effectiveness of Marine Ecological Red Lines: An Integrated Assessment of Ecological Outcomes and Governance Performance
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Marine Affairs and Policy
Perspective
Published on 07 Aug 2026
in Marine Affairs and Policy
Systematic Review
Published on 07 Aug 2026
in Marine Affairs and Policy
Policy and Practice Reviews
Published on 06 Aug 2026
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Marine Affairs and Policy
Policy and Practice Reviews
Published on 04 Aug 2026
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Marine Affairs and Policy
Policy and Practice Reviews
Accepted on 31 Jul 2026
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Marine Affairs and Policy
Policy and Practice Reviews
Accepted on 30 Jul 2026
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Marine Affairs and Policy
Policy and Practice Reviews
Published on 28 Jul 2026
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Accepted on 24 Jul 2026
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Marine Affairs and Policy
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Marine Affairs and Policy