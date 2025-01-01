fethi abbassi
American University of the Middle East
Kuwait City, Kuwait
Community Reviewer
Mechanics of Materials
American University of the Middle East
Kuwait City, Kuwait
Community Reviewer
Mechanics of Materials
Comprehensive Health Research Center, New University of Lisbon
Lisboa, Portugal
Community Reviewer
Mechanics of Materials
The University of Tennessee, Knoxville
Knoxville, United States
Community Reviewer
Mechanics of Materials
Indian Institute of Technology Madras
Chennai, India
Community Reviewer
Mechanics of Materials
University of Texas at Arlington
Arlington, United States
Community Reviewer
Mechanics of Materials
Don State Technical University
Rostov-on-Don, Russia
Community Reviewer
Mechanics of Materials
Institute of Science and Innovation in Mechanical Engineering and Industrial Engineering, Faculty of Engineering, University of Porto
Porto, Portugal
Community Reviewer
Mechanics of Materials
Istanbul Technical University
Istanbul, Türkiye
Community Reviewer
Mechanics of Materials
University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Community Reviewer
Mechanics of Materials
École normale supérieure Paris-Saclay
Cachan, France
Community Reviewer
Mechanics of Materials
Department of Civil Engineering, University of Salerno
Fisciano (SA), Italy
Community Reviewer
Mechanics of Materials
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Community Reviewer
Mechanics of Materials
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Community Reviewer
Mechanics of Materials
Technical University of Berlin
Berlin, Germany
Community Reviewer
Mechanics of Materials
University of Salerno
Fisciano, Italy
Community Reviewer
Mechanics of Materials
Cornell University
Ithaca, United States
Community Reviewer
Mechanics of Materials