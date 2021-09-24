nicola maria pugno
University of Trento
Trento, Italy
Field Chief Editor
Frontiers in Materials
University of Colorado Boulder
Boulder, United States
Specialty Chief Editor
Quantum Materials
Xiamen University
Xiamen, China
Specialty Chief Editor
Metamaterials
University of New South Wales
Kensington, Australia
Specialty Chief Editor
Energy Materials
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Specialty Chief Editor
Computational Materials Science
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Specialty Chief Editor
Energy Materials
Beijing University of Chemical Technology
Beijing, China
Specialty Chief Editor
Carbon-Based Materials
Autonomous University of Nuevo Leon, College of Veterinary Medicine
Monterrey Nuevo Leon, Mexico
Specialty Chief Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
Paul Scherrer Institut (PSI)
Villigen, Switzerland
Specialty Chief Editor
Structural Materials
Concordia University
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Smart Materials
University of Trento
Trento, Italy
Specialty Chief Editor
Ceramics and Glass
Southern University of Science and Technology
Shenzhen, China
Specialty Chief Editor
Environmental Degradation of Materials
Purdue University
West Lafayette, United States
Specialty Chief Editor
Semiconducting Materials and Devices
Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Specialty Chief Editor
Colloidal Materials and Interfaces
Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Specialty Chief Editor
Polymeric and Composite Materials
Department of Chemistry, Faculty of Science, Tsinghua University
Beijing, China
Specialty Chief Editor
Thin Solid Films