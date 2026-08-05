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Autonomous University of Nuevo Leon, College of Veterinary Medicine
Monterrey Nuevo Leon, Mexico
Specialty Chief Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
Autonomous University of Coahuila
Saltillo, Mexico
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
Indian Institute of Technology Guwahati
Guwahati, India
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials