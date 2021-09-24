hafiz m. n. iqbal
Autonomous University of Nuevo Leon, College of Veterinary Medicine
Monterrey Nuevo Leon, Mexico
Specialty Chief Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
Autonomous University of Coahuila
Saltillo, Mexico
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
Indian Institute of Technology Guwahati
Guwahati, India
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
The University of Chenab
Gujrat, Pakistan
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
Biomaterials and Nanotechnology Research Group | BioNanoTeam
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
Shiv Nadar University
Greater Noida, India
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
Iowa State University
Ames, United States
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
Islamia University of Bahawalpur
Bahawalpur, Pakistan
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
Amity Institute of Biotechnology, Amity University
Noida, India
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
Department of Physics, Alagappa Government Arts College
Karaikudi, India
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
University of Oklahoma Health Sciences Center
Oklahoma City, United States
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
Kent State University
Kent, United States
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Biomaterials and Bio-Inspired Materials