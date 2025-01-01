volkan akdoğan
Iskenderun Technical University
Hatay, Türkiye
Community Reviewer
Metamaterials
Iskenderun Technical University
Hatay, Türkiye
Community Reviewer
Metamaterials
National University of Malaysia
Bangi, Malaysia
Community Reviewer
Metamaterials
Iskenderun Technical University
Hatay, Türkiye
Community Reviewer
Metamaterials
Iskenderun Technical University
Hatay, Türkiye
Community Reviewer
Metamaterials
National Technical University of Athens
Athens, Greece
Community Reviewer
Metamaterials
Sulaimani Polytechnic University
Sulaimani, Iraq
Community Reviewer
Metamaterials
UMR7249 Institut Fresnel Marseille (Institut Fresnel)
Marseille, France
Community Reviewer
Metamaterials
Mediterranea University of Reggio Calabria
Reggio Calabria, Italy
Community Reviewer
Metamaterials
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Community Reviewer
Metamaterials
Xiamen University
Xiamen, China
Community Reviewer
Metamaterials
Jinan University
Guangzhou, China
Community Reviewer
Metamaterials
University of Illinois Chicago
Chicago, United States
Community Reviewer
Metamaterials
Nanjing University
Nanjing, China
Community Reviewer
Metamaterials
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Community Reviewer
Metamaterials
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Karlsruhe, Germany
Community Reviewer
Metamaterials
Purdue University
West Lafayette, United States
Community Reviewer
Metamaterials