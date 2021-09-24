lei zhu
Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Specialty Chief Editor
Polymeric and Composite Materials
College of Science and Engineering, Hamad Bin Khalifa University
Doha, Qatar
Associate Editor
Polymeric and Composite Materials
Universiti Malaysia Perlis
Arau, Malaysia
Associate Editor
Polymeric and Composite Materials
School of Materials Engineering and Mineral Resources, University of Science Malaysia
Nibong Tebal, Malaysia
Associate Editor
Polymeric and Composite Materials
Aalto University
Otakaari, Finland
Associate Editor
Polymeric and Composite Materials
Manchester Metropolitan University
Manchester, United Kingdom
Associate Editor
Polymeric and Composite Materials
University of Southern Queensland
Toowoomba, Australia
Associate Editor
Polymeric and Composite Materials
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Polymeric and Composite Materials
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Bang Sue District, Thailand
Associate Editor
Polymeric and Composite Materials
Ecole Centrale de Nantes
Nantes, France
Associate Editor
Polymeric and Composite Materials
La Trobe University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Polymeric and Composite Materials
School of Physics & Clinical & Optometric Sciences, College of Sciences & Health, Dublin Institute of Technology
Dublin, Ireland
Associate Editor
Polymeric and Composite Materials
Federal University of Santa Catarina
Florianopolis, Brazil
Associate Editor
Polymeric and Composite Materials
University of Vienna
Vienna, Austria
Associate Editor
Polymeric and Composite Materials
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon)
Villeurbanne, France
Associate Editor
Polymeric and Composite Materials
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Polymeric and Composite Materials