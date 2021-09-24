peide ye
Purdue University
West Lafayette, United States
Specialty Chief Editor
Semiconducting Materials and Devices
Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Semiconducting Materials and Devices
Osaka University
Suita, Japan
Associate Editor
Semiconducting Materials and Devices
Suzhou University of Science and Technology
Suzhou, China
Associate Editor
Semiconducting Materials and Devices
Hubei Jiufengshan Laboratory
Wuhan, China
Associate Editor
Semiconducting Materials and Devices
Jeonbuk National University
Jeonju, Republic of Korea
Associate Editor
Semiconducting Materials and Devices
Institute of Materials Science of Barcelona, Spanish National Research Council (CSIC)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Semiconducting Materials and Devices
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Associate Editor
Semiconducting Materials and Devices
University of Arkansas
Fayetteville, United States
Associate Editor
Semiconducting Materials and Devices
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Associate Editor
Semiconducting Materials and Devices
Changshu Institute of Technology
Suzhou, China
Associate Editor
Semiconducting Materials and Devices
Catania UNIT, Institute for Microelectronics and Microsystems, Department of Physical Sciences and Technologies of Matter, National Research Council (CNR)
Catania, Italy
Associate Editor
Semiconducting Materials and Devices
University of Modena and Reggio Emilia
Modena, Italy
Associate Editor
Semiconducting Materials and Devices
The Ohio State University
Columbus, United States
Associate Editor
Semiconducting Materials and Devices
Yangzhou University
Yangzhou, China
Associate Editor
Semiconducting Materials and Devices
Hashemite University
Zarqa, Jordan
Associate Editor
Semiconducting Materials and Devices