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Evolutionary and Ecological Drivers of Microbial Symbiosis in Host Life History Transitions
- Yimeng Li
- Torsten Wronski
- Xiaolong Hu
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