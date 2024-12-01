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Advanced Extraction Technologies for Food Bioactives: Process Optimization, Nutritional Integrity, and Industrial Scale-Up
- Nataša Nastić
- Jelena Vladic
- Kristian Pastor
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