Original Research
Published on 06 Aug 2026
Unveiling functional heterogeneity in pasteurized Akkermansia muciniphila identifies AKK2645 as a superior postbiotic for metabolic syndrome
in Nutrition and Microbes
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Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Nutrition and Microbes
Review
Published on 06 Aug 2026
in Nutrition and Microbes
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Nutrition and Microbes
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Nutrition and Microbes
Review
Published on 04 Aug 2026
in Nutrition and Microbes
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Nutrition and Microbes
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Nutrition and Microbes
Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Nutrition and Microbes
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Nutrition and Microbes
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Nutrition and Microbes
Systematic Review
Published on 31 Jul 2026
in Nutrition and Microbes
Review
Accepted on 30 Jul 2026
in Nutrition and Microbes
Clinical Trial
Published on 30 Jul 2026
in Nutrition and Microbes
Systematic Review
Published on 30 Jul 2026
in Nutrition and Microbes
Perspective
Published on 30 Jul 2026
in Nutrition and Microbes
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Nutrition and Microbes
Review
Accepted on 22 Jul 2026
in Nutrition and Microbes
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Nutrition and Microbes
Review
Published on 22 Jul 2026
in Nutrition and Microbes
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Nutrition and Microbes
Original Research
Accepted on 17 Jul 2026
in Nutrition and Microbes
Original Research
Accepted on 16 Jul 2026
in Nutrition and Microbes
Review
Published on 16 Jul 2026
in Nutrition and Microbes
Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
in Nutrition and Microbes