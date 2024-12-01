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From Multi-Omics Biomarkers to Clinical Practice: Implementing Personalized Nutrition for NCD Prevention
- Laura Bordoni
- Annalisa Giosuè
- Donato Angelino
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