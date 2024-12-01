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Integrating Diet, Timing, and Physiology to Optimize Substrate Utilization and Performance
- Carlos Ruiz Moreno
- Verónica Giráldez Costas
- María De Lourdes Meza Jiménez
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