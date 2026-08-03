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Systematic Review

Published on 08 Jul 2026

Clinical effectiveness of 0.018-inch vs. 0.022-inch bracket slot size in fixed orthodontic treatment: a systematic review and critical appraisal of the evidence

in Oral Epidemiology

  • Franz Tito Coronel-Zubiate
  • Heber Isac Arbildo-Vega
  • Fredy Hugo Cruzado-Oliva
  • Rubén Aguirre-Ipenza
  • Hernán Vásquez-Rodrigo
  • Sara Antonieta Luján-Valencia
  • Joan Manuel Meza-Málaga
  • Eduardo Luján-Urviola
  • Carlos Alberto Farje-Gallardo
  • Tania Belú Castillo-Cornock
Frontiers in Oral Health
doi 10.3389/froh.2026.1862036
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