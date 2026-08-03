Frontiers in Oral Health

Systematic Review
Published on 03 Aug 2026
Tooth agenesis as a potential clinical indicator of colorectal cancer susceptibility: a systematic review
in Oral Epidemiology
- 382 views
Systematic Review
Published on 03 Aug 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Systematic Review
Published on 29 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Published on 22 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Correction
Published on 22 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Systematic Review
Published on 08 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Accepted on 07 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Correction
Published on 07 Jul 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Accepted on 26 Jun 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Published on 18 Jun 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Published on 12 Jun 2026
in Oral Epidemiology
Systematic Review
Published on 11 Jun 2026
in Oral Epidemiology
Original Research
Published on 10 Jun 2026
in Oral Epidemiology