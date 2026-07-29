Opinion
Accepted on 29 Jul 2026
Potential Effects of Sugar-Sweetened Beverage Taxation on Oral and Systemic Health Outcomes
in Oral Health and Nutrition
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Opinion
Accepted on 29 Jul 2026
in Oral Health and Nutrition
Editorial
Published on 29 Jul 2026
in Oral Health and Nutrition
Systematic Review
Accepted on 21 Jul 2026
in Oral Health and Nutrition
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Oral Health and Nutrition
Original Research
Published on 07 May 2026
in Oral Health and Nutrition
Review
Published on 26 Mar 2026
in Oral Health and Nutrition
Systematic Review
Published on 13 Mar 2026
in Oral Health and Nutrition
Original Research
Published on 05 Mar 2026
in Oral Health and Nutrition
Original Research
Published on 16 Feb 2026
in Oral Health and Nutrition
Systematic Review
Published on 05 Feb 2026
in Oral Health and Nutrition
Editorial
Published on 30 Jan 2026
in Oral Health and Nutrition
Review
Published on 20 Jan 2026
in Oral Health and Nutrition
Editorial
Published on 19 Jan 2026
in Oral Health and Nutrition
Systematic Review
Published on 18 Dec 2025
in Oral Health and Nutrition
Systematic Review
Published on 11 Dec 2025
in Oral Health and Nutrition
Original Research
Published on 08 Dec 2025
in Oral Health and Nutrition
Systematic Review
Published on 02 Dec 2025
in Oral Health and Nutrition
Systematic Review
Published on 17 Nov 2025
in Oral Health and Nutrition
Correction
Published on 21 Jul 2025
in Oral Health and Nutrition
Original Research
Published on 09 Jul 2025
in Oral Health and Nutrition
Original Research
Published on 02 Jun 2025
in Oral Health and Nutrition
Clinical Trial
Published on 15 May 2025
in Oral Health and Nutrition
Original Research
Published on 12 Mar 2025
in Oral Health and Nutrition
Original Research
Published on 24 Feb 2025
in Oral Health and Nutrition