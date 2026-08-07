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Original Research

Published on 31 Jul 2026

Comparative effectiveness of culturally adapted oral health education in rural Quechua-speaking schoolchildren: a cluster quasi-experimental study

in Preventive Dentistry

  • Vilma Mamani-Cori
  • Franz A. Jamachi-Ccama
  • Evelyn L. Tintaya-Quispe
  • José M. Aguilar-Huanca
  • Marco A. Quispe-Apaza
  • Betsy Quispe-Quispe
  • Tania C. Padilla-Caceres
  • Yessica Quilca-Soto
  • Naysha S. Villanueva-Alvaro
  • Claudia J. Lauracio-Lope
Frontiers in Oral Health
doi 10.3389/froh.2026.1903080
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Review

Published on 24 Jul 2026

From remote screening to precision prevention: responsible multimodal AI for risk prediction and equitable oral healthcare

in Preventive Dentistry

  • Heydi Daniela Iglesias-Pérez
  • Maria Emilia Gallo-Sánchez
  • Ariel Sebastián López-Loachamin
  • Daniela Alejandra Paccha-Melgar
  • Julio Damián Rivadeneira-Ahuilar
  • Natalia Ibeth Luna-Ponce
  • Michael Alexis Gallo-Achig
  • Dayanna Michelle Pillajo-Villalba
  • Martín Campuzano-Donoso
  • Claudia Reytor-González
Frontiers in Oral Health
doi 10.3389/froh.2026.1878692
  • 1,797 views