Frontiers in Oral Health

Original Research
Published on 07 Aug 2026
Cross-cultural adaptation and psychometric validation of the simplified Oral Frailty Index (OFI-8) among Indonesian older adults
in Preventive Dentistry
- 391 views
Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Preventive Dentistry
Perspective
Published on 07 Aug 2026
in Preventive Dentistry
Systematic Review
Published on 05 Aug 2026
in Preventive Dentistry
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Preventive Dentistry
Review
Published on 24 Jul 2026
in Preventive Dentistry
Review
Published on 17 Jul 2026
in Preventive Dentistry
Clinical Trial
Accepted on 16 Jul 2026
in Preventive Dentistry
Policy and Practice Reviews
Published on 16 Jul 2026
in Preventive Dentistry
Original Research
Accepted on 13 Jul 2026
in Preventive Dentistry
Original Research
Accepted on 10 Jul 2026
in Preventive Dentistry
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Preventive Dentistry
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Preventive Dentistry
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Preventive Dentistry
Review
Published on 26 Jun 2026
in Preventive Dentistry
Original Research
Published on 23 Jun 2026
in Preventive Dentistry
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Preventive Dentistry
Original Research
Published on 08 Jun 2026
in Preventive Dentistry
Review
Published on 08 Jun 2026
in Preventive Dentistry
Original Research
Published on 03 Jun 2026
in Preventive Dentistry
Original Research
Published on 01 Jun 2026
in Preventive Dentistry
Original Research
Published on 29 May 2026
in Preventive Dentistry
Original Research
Published on 25 May 2026
in Preventive Dentistry
Original Research
Accepted on 18 May 2026
in Preventive Dentistry
Original Research
Published on 08 May 2026
in Preventive Dentistry