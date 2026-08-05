Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
Relationship Between Clinical Nurses' Job Satisfaction and Emotional Regulation: The Mediating Role of Positive Affect
in Employee Well-being and Health
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Employee Well-being and Health
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Employee Well-being and Health
Review
Published on 27 Jul 2026
in Employee Well-being and Health
Systematic Review
Accepted on 20 Jul 2026
in Employee Well-being and Health
Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Employee Well-being and Health
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Employee Well-being and Health
Hypothesis and Theory
Published on 13 Jul 2026
in Employee Well-being and Health
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Employee Well-being and Health
Review
Published on 29 Jun 2026
in Employee Well-being and Health
Perspective
Published on 24 Jun 2026
in Employee Well-being and Health
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Employee Well-being and Health
Systematic Review
Published on 12 Jun 2026
in Employee Well-being and Health
Original Research
Published on 04 Jun 2026
in Employee Well-being and Health
Original Research
Published on 28 May 2026
in Employee Well-being and Health
Original Research
Published on 14 May 2026
in Employee Well-being and Health
Editorial
Published on 30 Apr 2026
in Employee Well-being and Health
Original Research
Published on 21 Apr 2026
in Employee Well-being and Health
Original Research
Published on 09 Apr 2026
in Employee Well-being and Health
Original Research
Published on 07 Apr 2026
in Employee Well-being and Health
Original Research
Published on 17 Mar 2026
in Employee Well-being and Health
Original Research
Published on 09 Mar 2026
in Employee Well-being and Health
Original Research
Published on 09 Mar 2026
in Employee Well-being and Health
Original Research
Accepted on 05 Mar 2026
in Employee Well-being and Health
Original Research
Accepted on 02 Mar 2026
in Employee Well-being and Health