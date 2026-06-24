Original Research
Published on 24 Jun 2026
Feasibility and reliability of pressure algometry for mechanical nociceptive threshold quantification in lambs in a field environment
in Veterinary and Comparative Pain
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Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 26 May 2026
in Veterinary and Comparative Pain
Review
Published on 10 Dec 2025
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 17 Nov 2025
in Veterinary and Comparative Pain
Review
Published on 21 Aug 2025
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 14 Apr 2025
in Veterinary and Comparative Pain
Perspective
Published on 10 Apr 2025
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 21 Mar 2025
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 10 Mar 2025
in Veterinary and Comparative Pain
Editorial
Published on 05 Feb 2025
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 04 Feb 2025
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 24 Oct 2024
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 05 Sep 2024
in Veterinary and Comparative Pain
Review
Published on 27 Aug 2024
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 23 Jul 2024
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 19 Jun 2024
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 25 Apr 2024
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 20 Mar 2024
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 11 Mar 2024
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 19 Feb 2024
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 19 Jan 2024
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 28 Jul 2023
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 12 Jul 2023
in Veterinary and Comparative Pain
Original Research
Published on 26 Jun 2023
in Veterinary and Comparative Pain