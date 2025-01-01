luis acosta
Institute of Physics, National Autonomous University of Mexico
Mexico City, Mexico
Community Reviewer
Nuclear Physics
Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, Joint Institute for Nuclear Research
Dubna, Russia
Jefferson Lab (DOE)
Newport News, United States
Institute of Corpuscular Physics, University of Valencia
Paterna, Spain
Joint Institute for Nuclear Research (JINR)
Moscow, Russia
Swansea University
Swansea, United Kingdom
National Atomic Energy Commission
Buenos Aires, Argentina
Tel Aviv University
Tel Aviv, Israel
James Madison University
Harrisonburg, United States
University of Milan
Milan, Italy
Texas A and M University
College Station, United States
Duquesne University
Pittsburgh, United States
Julich Research Center, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Jülich, Germany
Institute of Nuclear Sciences, National Autonomous University of Mexico
Morelia, Mexico
Oak Ridge National Laboratory (DOE)
Oak Ridge, United States
National Institute of Nuclear Physics of Pisa
Pisa, Italy
