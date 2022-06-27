guoliang huang
University of Missouri
Columbia, United States
Specialty Chief Editor
Acoustics
Inserm iBrain
Tours, France
Associate Editor
Physical Acoustics and Ultrasonics
Hong Kong University of Science and Technology
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Physical Acoustics and Ultrasonics
University of Louisville
Louisville, United States
Associate Editor
Physical Acoustics and Ultrasonics
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Associate Editor
Physical Acoustics and Ultrasonics
Institute of High Performance Computing, Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)
Singapore, Singapore
Associate Editor
Physical Acoustics and Ultrasonics
Dalian University of Technology
Dalian, China
Associate Editor
Physical Acoustics and Ultrasonics
The University of Texas at Austin
Austin, United States
Associate Editor
Physical Acoustics and Ultrasonics
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Associate Editor
Physical Acoustics and Ultrasonics
Fudan University
Shanghai, China
Associate Editor
Physical Acoustics and Ultrasonics
Kyungpook National University
Daegu, Republic of Korea
Associate Editor
Physical Acoustics and Ultrasonics
University of Groningen
Groningen, Netherlands
Associate Editor
Physical Acoustics and Ultrasonics
Toyota Motor North America
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Physical Acoustics and Ultrasonics
Northwestern Polytechnical University
Xi'an, China
Associate Editor
Physical Acoustics and Ultrasonics
Duke University
Durham, United States
Associate Editor
Physical Acoustics and Ultrasonics