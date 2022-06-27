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Pushing The Physical Limits Of Wave Propagation In Soft Tissues: An Add-On To Shear Wave Elastography
- Nicolas Benech
- Theo Zeferino Pavan
- Roberto Lavarello
- Jean-Luc Gennisson
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