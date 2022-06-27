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Evolutionary Dynamics and Social Applications in Complex Systems
- Matjaž Perc
- Kaipeng Hu
- Xiaopeng Li
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